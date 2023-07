Euro sobe acima da barreira de 1,10 dólares e toca máximo de dois meses

O euro estava a ser trocado por volta das 08:00 GMT (09:00 em Lisboa) a 1,1013 dólares, em comparação com 1,0968 dólares nas últimas horas de negociação europeia no mercado cambial do dia anterior.

O dólar desvalorizou-se nas últimas negociações, devido às expectativas de que a inflação tenha abrandado ainda mais nos EUA e apesar de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter afirmado que irá subir as taxas de juro depois de ter feito uma pausa em junho.

Os mercados esperam que a Fed volte a aumentar o preço do dinheiro no final de julho e prestarão atenção aos números da inflação nos EUA em junho, que serão divulgados na quarta-feira, mas a incerteza continua elevada.