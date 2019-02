Euro sobe antes da divulgação das atas da Reserva Federal

Lusa20 Fev, 2019, 18:32 | Economia

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1366 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1350 dólares.

A confiança do consumidor melhorou na zona euro em fevereiro, em comparação com o mês anterior, mas manteve-se em valores negativos, de acordo com dados divulgados hoje pela Comissão Europeia, que impulsionaram o valor da moeda única.

Pouco antes, o euro tinha sido pressionado pela indicação de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) pode voltar a rever em baixa as previsões de crescimento da Alemanha.

O mercado vai estar atento à publicação das atas da última reunião de política monetária do banco central norte-americano, esperando que seja reiterada a mensagem de prudência e paciência quanto a futuras subidas das taxas de juro, numa altura em que a economia pode acusar o impacto da paralisação parcial dos serviços da administração federal e da vaga de frio do início do ano nos Estados Unidos.

No plano diplomático, mantém-se o otimismo em relação às negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Divisas..........hoje................terça-feira

Euro/dólar......1,1366....................1,1350

Euro/libra......0,86896..................0,86913

Euro/iene........125,80...................125,45

Dólar/iene.......110,67...................110,54