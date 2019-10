Euro sobe após publicação de dados fracos nos Estados Unidos

Lisboa, 16 out 2019 (Lusa) - O euro subiu hoje face ao dólar, após a publicação de dados fracos relativos às vendas a retalho nos Estados Unidos.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1081 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde seguia a 1,1022 dólares.

O Departamento do Comércio norte-americano indicou hoje que as vendas a retalho desceram 0,3% em setembro, num contexto de conflito comercial com a China que tem levado a um aumento das taxas alfandegárias de vários produtos.

O otimismo quanto a um acordo para uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia também impulsionou o euro.

As bases de um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para o `Brexit` estão "prontas", revelou hoje o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"As bases de um acordo estão prontas e, teoricamente, amanhã [quinta-feira] poderemos aceitar esse acordo com o Reino Unido", declarou Tusk numa entrevista ao canal televisivo polaco TVN24.

Divisas..........hoje.................terça-feira

Euro/dólar.......1,1081....................1,1022

Euro/libra......0,86253.................. 0,86337

Euro/iene........120,43................... 120,02

Dólar/iene.......108,68................... 108,89