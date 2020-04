Euro sobe e aproxima-se de 1,10 dólares

Às 18:40 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0965 dólares, quando na segunda-feira à mesma hora seguia a 1,0911 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,0963 dólares.

As exportações chinesas registaram uma queda homóloga de 3,5%, em março, sinalizando uma recuperação para as indústrias exportadoras do país, depois de descidas acentuadas em janeiro e fevereiro devido à pandemia da covid-19.

De acordo com os dados divulgados pelas alfândegas da China, as exportações no primeiro trimestre caíram 6,4%, em termos homólogos, depois de um declínio de dois dígitos registado em janeiro e fevereiro.

No entanto, as autoridades alfandegárias alertaram para nova queda nas exportações, já que a pandemia obrigou alguns dos maiores mercados de exportação da China a adotar bloqueios generalizados nas últimas semanas.

"À medida que a covid-19 se espalhou pelo mundo, a economia global enfrenta uma crescente pressão de queda", disse um porta-voz das alfândegas.

Divisas................hoje..............quinta-feira

Euro/dólar............1,0965................. 1,0911

Euro/libra............0,86865................0,87170

Euro/iene.............117,35................. 117,38

Dólar/iene............107,03................. 107,57