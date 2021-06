Euro sobe e aproxima-se de 1,22 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2197 dólares. Na sexta-feira quase à mesma hora negociava a 1,2163 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,2162 dólares.

"Estamos otimistas com a aceleração do ritmo de vacinação na UE (União Europeia) e estamos confiantes de que a economia do bloco irá recuperar fortemente assim que as restrições forem levantadas. Acreditamos que a recuperação da atividade económica global provocada pelas vacinas deve apoiar o sentimento de risco e é uma das principais razões pelas quais continuamos a prever uma recuperação do euro em relação ao dólar ao longo do nosso horizonte de projeção", refere uma nota de analistas da Ebury divulgada hoje.

Divisas...............hoje..................sexta-feira

Euro/dólar............1,2197....................1,2163

Euro/libra............0,85998..................0,85875

Euro/iene.............133,28....................133,20

Dólar/iene............109,28....................109,52