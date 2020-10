Euro sobe face ao dólar com menos esperança de estímulos nos EUA

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1825 euros, quando na segunda-feira à mesma hora seguia a 1,1815 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1832 dólares.

No mercado de divisas mantém-se a preocupação com o aumento de casos de covid-19 na Europa.

Nos Estados Unidos, permanece o impasse quanto um acordo entre democratas e republicanos para um novo pacote de estímulos orçamentais destinados a apoiar a economia, o que parece cada vez mais improvável antes das presidenciais de 03 de novembro.

A presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano), a democrata Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro da administração republicana norte-americana, Steven Mnuchin, mantiveram conversações telefónicas na segunda-feira, mas sem grandes avanços, indicaram as agências internacionais.

Ainda nos Estados Unidos, as encomendas de bens duradouros subiram em setembro 1,9%, mais do que o esperado, mas a confiança do consumidor ficou abaixo do previsto.

Divisas...............hoje.............segunda-feira

Euro/dólar............1,1825..................1,1815

Euro/libra............0,90516................0,90726

Euro/iene.............123,48..................123,90

Dólar/iene............104,42..................104,87