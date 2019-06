Euro sobe momentaneamente face ao dólar para máximo de três meses

Lusa25 Jun, 2019, 11:28 | Economia

O euro chegou a subir até 1,1412 dólares nas primeiras horas da negociação do mercado de divisas na Europa, mas cerca das 07h30 em Lisboa cotava-se a 1,1385 dólares.

A intensificação da crise entre os Estados Unidos e o Irão fomenta a procura de ativos considerados seguros, referem analistas da UniCredit, citados pela Efe.

As expectativas de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana baixe as taxas de juro enfraqueceram o dólar nas últimas semanas face a várias divisas.

Os analistas da UniCredit consideram provável que o euro suba para 1,1450 dólares e admitem que pode mesmo chegar a 1,1500 dólares.

Os mercados não consideram provável que a Fed baixe os juros em todas as reuniões que faltam este ano e só mudarão estas expectativas caso se publiquem "indicadores muito robustos" da economia norte-americana, adiantam os analistas da UniCredit.

O presidente da Fed, Jerome Power, fará um discurso esta tarde e poderá reforçar as expectativas de descida das taxas de juro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou novas sanções contra o Irão e afirmou que não precisa da aprovação do Congresso para lançar um ataque contra a República Islâmica.

Entretanto, o Governo iraniano deu por acabada a via diplomática na resolução do confronto com os Estados Unidos depois da aplicação das últimas sanções e ameaças de Trump.

As divisas consideradas refúgio, como o iene e o franco suíço, também se apreciaram face ao dólar.