Euro sobe para máximo de um mês após declarações de Lagarde

Às 18:30 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0681 dólares, quando na sexta-feira ao fim da tarde seguia a 1,0549 dólares.

O BCE fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,0659 dólares.

Christine Lagarde disse hoje que o BCE começará a aumentar as taxas de juro em julho e que a zona euro sairá das taxas de juro negativas até ao final do terceiro trimestre.

Lagarde disse num texto publicado hoje no `site` do BCE que espera que a compra da dívida "termine no início do terceiro trimestre".

"Isto permitiria uma subida das taxas de juro na nossa reunião de julho, de acordo com a nossa orientação", acrescentou Lagarde.

É muito possível a saída da zona euro das taxas de negativas em finais do terceiro trimestre, segundo a presidente do BCE.

Divisas...............hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0681.................1,0549

Euro/libra............0,84974...............0,84580

Euro/iene.............136,47.................134,71

Dólar/iene............127,77.................127,70