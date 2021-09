Euro volta a cair e fica abaixo da barreira dos 1,17 dólares

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1682 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, seguia a 1,1702 dólares.

No entanto, o euro subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1678 dólares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou hoje que o aumento da inflação na zona euro é temporário, devido à pandemia, defendendo que a política monetária não deve reagir "de forma exagerada" a esta subida.

"O principal desafio é garantir que não reagimos de forma exagerada a choques de oferta transitórios que não têm influência no médio prazo", afirmou Lagarde no discurso de abertura do fórum anual do BCE, que normalmente se realiza em Sintra, mas este ano volta a ser `online` devido à pandemia.

Christine Lagarde sublinhou que existe atualmente "uma fase inflacionista temporária relacionada com a reabertura" da economia, após os confinamentos determinados pela pandemia, e defendeu uma política monetária que permita "sair de forma segura da pandemia e fazer regressar a inflação, de forma sustentável, aos 2%".

"Assim que esses efeitos da pandemia passarem, esperamos que a inflação diminua", insistiu.

Divisas...............hoje.................segunda-feira

Euro/dólar............1,1682.................... 1,1702

Euro/libra............0,86349.................. 0,85383

Euro/iene.............130,17.....................129,88

Dólar/iene............111,42.................... 110,99