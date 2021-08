Eurodeputado Pedro Marques que país "no pelotão da frente" do PRR

"O PS mostrou que não é inimigo das empresas, nem dos investidores. Construiu uma alternativa de Governo bem diferente da direita há uns anos, uma alternativa que recuperou a confiança dos investidores e que trouxe mais investimento a Portugal", disse o antigo ministro socialista durante a sua intervenção na reunião magna socialista, que decorre entre hoje e domingo, em Portimão (distrito de Faro).

O Governo liderado por António Costa, sustentou, mostrou que "era possível manter emprego apoiando as empresas, não tendo medo de emparceirar com as empresas" e, assim, recuperar da crise socioeconómica decorrente da pandemia.

Por isso, o cabeça de lista do PS nas eleições europeias de 2019 deixou um desafio ao executivo socialista.

"Se fomos liderantes na vacinação, se fomos liderantes na aprovação da `bazuca`, temos de nos colocar um desafio, que é nada menos do que sermos sempre e estarmos sempre no pelotão da frente da implementação do PRR em Portugal. Os portugueses e as portuguesas precisam disso, que os recursos cheguem à economia", sublinhou.

A propósito das eleições autárquicas, agendadas para o final de setembro, Pedro Marques recordou o antigo ministro socialista Jorge Coelho, um dos "maiores" e "uma fonte de inspiração para todos os candidatos às eleições autárquicas".

"Era aqui que o Jorge levantava o congresso e era também com os autarcas que a sua inspiração crescia", recordou.