Eurodeputados exortam Hungria a "honrar promessas" após ameaça de corte de verbas da UE

Eurodeputados da comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu saudaram hoje a proposta para suspensão de 7,5 mil milhões de euros em fundos comunitários à Hungria por violações do Estado de direito, esperando que Budapeste "honre as promessas".