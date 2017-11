Eurodeputados satisfeitos com os resultados da economia portuguesa

Lusa02 Nov, 2017, 16:11 | Economia

"Estamos muito satisfeitos de ver a situação económica melhorar tanto. Este é um bom exemplo de um país que passou por um duro programa de ajustamento, mas que agora está num ciclo virtuoso, de consolidação orçamental, redução do défice nominal e ao mesmo tempo crescimento económico, através da competitividade, exportações e procura interna", afirmou Roberto Gualtieri.

O presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu falava numa audição na Assembleia da República, a propósito de uma visita de 11 eurodeputados de nove países a Lisboa, no contexto da monitorização pós-programa de assistência e que tem como objetivo aferir a situação económica e financeira do país, as reformas estruturais, a supervisão do setor bancário e o orçamento para 2018.

Do lado dos deputados portugueses, o social-democrata Pedro Marques concordou que a saída da crise "é um caso de sucesso" e justificou a redução do défice conseguida pelo atual Governo com um aumento de impostos, "investimento público a zero" e com as cativações.

A cativação de despesa foi um tema que motivou a curiosidade dos eurodeputados, e que levou o socialista Fernando Rocha Andrade a explicar que dizem respeito a despesas que só podem ser realizadas com a autorização do ministro das Finanças, enquanto o PSD criticou a falta de transparência desse instrumento.

Em cima da mesa estiveram ainda assuntos como o mercado único de capitais, o pagamento de impostos sobre grandes empresas a nível europeu, o `Brexit`, entre outros.

Os eurodeputados da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários estiveram reunidos hoje de manhã com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e têm marcada uma reunião com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a partir das 15:30.

Em ambos os encontros apenas está prevista a recolha de imagens pela comunicação social.