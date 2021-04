Eurodeputados votam acordo comercial UE-Reino Unido na terça-feira

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter, o porta-voz do PE, Jaume Duch, anunciou estar agendada para terça-feira, 27, o debate e votação do acordo comercial e de cooperação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, bem como de uma resolução, durante a sessão plenária.

A aplicação provisória do texto deverá terminar a 30 de abril, mas os deputados ao PE adiaram a fixação de uma data para a votação, em protesto contra o adiamento por Londres de alguns controlos de mercadorias na Irlanda do Norte.

Em 15 de abril, as comissões dos Negócios Estrangeiros e do Comércio do PE votaram a favor do acordo comercial e de cooperação pós-Brexit, abrindo caminho para sua ratificação final.

As comissões haviam suspendido a votação em março, em protesto contra as mudanças britânicas nos acordos comerciais na Irlanda do Norte, que Bruxelas diz violar os termos do Acordo de Saída do Brexit, tendo aberto um processo de infração a Londres.

O Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit negociado entre o Reino Unido e a UE foi concluído em 24 de dezembro de 2020 e entrou em vigor provisoriamente em 01 de janeiro, com um prazo até 30 de abril para ser formalmente aprovado pelo PE.