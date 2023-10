O ministro das Finanças garante que o Orçamento do Estado para o próximo ano está preparado para reagir ao conflito no Médio Oriente.

Fernando Medina esteve na reunião do Eurogrupo e admitiu mexer no imposto sobre os combustíveis, se o preço do petróleo aumentar mais do que o previsto.



Do encontro, saiu uma garantia de apoio à Ucrânia, firmada pela União Europeia e Washington.