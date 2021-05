Eurogrupo e Ecofin em Lisboa. João Leão espera que regras orçamentais continuem suspensas em 2022

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O Governo admite rever o crescimento da economia para cinco por cento este ano.



O ministro das Finanças diz estar "muito otimista" com o regresso do turismo ao normal. Na manhã desta sexta-feira, à entrada do Eurogrupo, João Leão disse que a Europa está a "regressar à normalidade".



O ministro mostrou-se convicto de que, no final do mês, a Comissão Europeia aceitará a suspensão das regras orçamentais no próximo ano.