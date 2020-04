Eurogrupo. Ministros das Finanças da UE chegam a acordo

O Eurogrupo chegou a acordo para um pacote de mais de 500 mil milhões de euros para ajudar no combate à covid-19. Os ministros das finanças da União Europeia conseguiram desbloquear o acesso ao fundo de resgate, para despesas diretas ou indiretas com saúde, num valor que corresponde a 2% do PIB de cada país.