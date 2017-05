Euromilhões de terça-feira vai ter `jackpot` de 97 milhões de euros

Lusa 13 Mai, 2017, 07:51 | Economia

No escrutínio de sexta-feira não, enquanto com o terceiro prémio foram foram encontrados no estrangeiro 10 vencedores, que vão receber cada um cerca 170 mil euros.

Entre os 55 apostadores que acertaram nos números do quarto prémio, 10 são de Portugal e vão receber perto de três mil euros cada um.

A combinação vencedora do concurso 38/2017 do Euromilhões, hoje sorteada, é composta pelos números 02 - 20 - 28 - 29 - 44 e as estrelas 03 e 09.