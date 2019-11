"Europa não pode deixar que sejam EUA e China a tomar as decisões", alerta Trichet

"Não podemos deixar que as decisões sejam tomadas pelos Estados Unidos e pela China sozinhos. Somos a economia aberta mais importante do ponto de vista do comércio global, somos o mercado mais importante do mundo no que diz respeito ao comércio global, e devemos defender ferozmente o nosso interesse", afirmou o antigo presidente do BCE, em entrevista à agência Lusa.

Jean-Claude Trichet falava à margem da conferência do Banco de Portugal "O euro 20 anos depois: a estreia, o presente e as aspirações para o futuro", que decorreu no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

Questionado sobre como pode uma economia como a portuguesa, muito aberta ao exterior, proteger-se de riscos internacionais, o economista francês disse que é importante "ser flexível" e parte de um "conjunto mais amplo e coeso de países e economias", frisando que Portugal é uma pequena economia, mas integrada na zona euro.

Trichet disse ainda que se trata, na verdade, de um problema da União Europeia no seu conjunto.

"A União Europeia no seu conjunto e a zona euro são mais abertas ao comércio internacional do que os Estados Unidos da América. Posso até dizer que somos duas vezes mais abertos ao comércio internacional em termos de volume de exportações e importações tendo em conta o Produto Interno Bruto (PIB)", referiu o antigo presidente do BCE.

Trichet acrescentou que a União Europeia está também duas vezes mais integrada nas cadeias globais de valor que os Estados Unidos, o que faz com que o protecionismo norte-americano contra a China, mas também contra a Europa, "constitua um perigo muito importante" para os europeus.

"Porque somos duas vezes mais vulneráveis que os Estados Unidos a uma diminuição do comércio global, a uma diminuição das nossas exportações", salientou o antigo presidente do BCE.

Questionado sobre o `Brexit`, Trichet manifestou-se convicto de que "foi um erro".

"Não é do interesse do Reino Unido e creio que também não é do interesse da Europa", afirmou, admitindo que alguns franceses pensam que, uma vez que o Reino Unido não embarcou verdadeiramente no processo de integração da União Europeia, não partilhando totalmente a visão histórica de longo prazo, talvez fosse melhor sair.

Contudo, o antigo presidente do BCE frisou não pensar dessa forma e considerou ser "realmente uma pena" a saída do Reino Unido da União Europeia, com impacto na "influência da Europa como um todo e também na sua capacidade de ser uma voz forte no cenário global".

Jean-Claude Trichet foi o segundo presidente do BCE, entre 2003 e 2011, depois do holandês Wim Duisenberg, que foi o primeiro presidente da instituição, e é atualmente presidente do Conselho de Administração do Bruegel, um `think tank` europeu especializado em economia.