Eurospt não está habilitada a conceder créditos

Lusa30 Jan, 2019, 17:49 | Economia

"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua sob a designação comercial `Eurospt`, nomeadamente através do site www.eurospt.com, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeiras à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito", disse, em comunicado, a instituição liderada por Carlos Costa.

O supervisor financeiro recordou ainda que as atividades de concessão e intermediação de crédito, bem como de prestação de serviços de consultoria estão reservadas "às entidades habilitadas a exercê-las", que podem ser consultadas na página da internet do BdP ou no portal do cliente bancário.