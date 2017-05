Eurostat confirma crescimento da economia

Os dados do Eurostat mostram que apenas a Grécia registou uma contração do PIB em 0,5 por cento no primeiro trimestre deste ano



Os mesmos dados mostram ainda que a zona euro registou um excedente de 30, 9 mil milhões de euros na balança comercial externa.



As exportações da zona euro para fora do bloco europeu Ascenderam a 202, 3 mil milhões de euros e as importações do resto do mundo situaram-se nos 171,4 mil milhões de euros.