Eurostat. PIB de Portugal foi o que mais cresceu no primeiro trimestre

A zona euro viu a sua economia acelerar para os 5%, valor que compara com a subida de 0,2% do trimestre homólogo e de 4,7% dos últimos três meses de 2021.

O crescimento do PIB da UE, por seu lado, também acelerou no primeiro trimestre para os 5,2%, face os 0,4% homólogos e aos 4,9% do período anterior.