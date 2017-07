Eurostat remete para setembro decisão sobre impacto da recapitalização da CGD no défice

Lusa 20 Jul, 2017, 10:30 | Economia

Em Portugal, e segundo dados que o Eurostat indica serem provisórios, o défice público foi de 0,5% por cento do PIB, abaixo dos 1,6 por cento homólogos, mas acima dos 0,7 por cento do último trimestre de 2016.



O Eurostat nota que os dados do défice para Portugal para o primeiro trimestre de 2017 "não incluem qualquer impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD)".



Segundo o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), "a recapitalização da CGD deverá ascender a 4.874 milhões de euros (4.444 milhões ocorridos no primeiro trimestre 2017), dos quais 3.944 milhões de euros assegurados pelo Estado Português, o que representa 2,1 por cento do PIB anual esperado".



"Dada a complexidade desta operação, um diálogo contínuo e troca de informações ocorre entre o Serviço de Estatística de Portugal e a Comissão Europeia (Eurostat) sobre o seu registo nas contas nacionais. Essa discussão deve ser concluída em setembro de 2017", estima o Eurostat.



O défice de 0,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro compara-se com os 1,7 por cento homólogos e os 1,1 por cento do último trimestre de 2016.



No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, o défice púbico recuou para os 1,0 por cento do PIB, valor que se compara com os 2,0 por cento do trimestre homólogo e com os 1,2 por cento entre outubro e dezembro de 2016.



A França é o país com maior défice entre janeiro e março (3,3 por cento, acima do limite dos três por cento imposto por Bruxelas), seguindo-se a Roménia (3,2 por cento).



Malta, por seu lado, tem um excedente orçamental de 3,5 por cento, seguindo-se a Alemanha e a Holanda (1,5 por cento cada).