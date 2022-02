Eventos anuais dedicados ao queijo Serra da Estrela regressam ao formato físico

As tradicionais feiras e festas são realizadas anualmente por várias autarquias da região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela, que abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.

Trancoso, no distrito da Guarda, abre na sexta-feira o ciclo anual de eventos onde é feita a promoção do queijo, a par de outros produtos locais, com a XVIII Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, que decorrerá no Pavilhão Multiusos até domingo e nos dias 5 e 6 de março.

O evento é organizado pela Aenebeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, em parceria com o município de Trancoso.

Segue-se, de sábado ao dia de Carnaval, a 28.ª Expo Estrela - Manteigas 2022, que irá ter lugar no Largo do Mercado de Manteigas, em duas tendas instaladas para o efeito, com uma área total aproximada de 1.500 m2.

O certame anual destaca, no dia de Carnaval, o queijo Serra da Estrela, com a realização de uma prova de queijo.

A Câmara Municipal de Tábua (Coimbra), vai realizar a Tábua de Queijos e Sabores da Beira num formato diferente, em modo presencial, durante o mês de março, com diversas iniciativas, como vendas de produtos locais, seminários, `workshops` ou `showcooking`.

A edição de 2022 vai iniciar-se com um programa no primeiro fim de semana de março: dias 04, 05 e 06.

Segundo a autarquia, os domingos do mês de março são divididos por temáticas e o primeiro domingo, dia 06, é dedicado ao queijo.

Também no dia 06 de março, acontecem certames em Aguiar da Beira (Guarda) e em Penalva do Castelo (Viseu).

A 8.ª edição da Festa do Pastor e do Queijo de Aguiar da Beira, marcada para o recinto do Mercado de Mosteiro, em Penaverde, inclui, entre outros momentos, um Concurso de Gado Ovino e Caprino, uma mostra e prova de queijo e a entrega de prémios.

Já o programa da Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo, a realizar na Praça Magalhães Coutinho, também inclui doçaria, fumeiro, maça bravo de Esmolfe, artesanato e vinhos.

Nos dias 12 e 13 de março é a vez da realização da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital (Coimbra), considerada pela autarquia como "a maior Festa do Queijo Serra da Estrela de Portugal".

No fim de semana seguinte, de 18 a 20 de março, é a vez de o município de Celorico da Beira (Guarda) promover a 43.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, no edifício do Mercado Municipal e em tendas a instalar na zona envolvente.

Segundo a autarquia, nos três dias do certame anual haverá animação de rua, animação infantil, gastronomia, `showcookings`, artesanato, a caminhada "Rota do Pastor" e muita música.

O concelho de Fornos de Algodres (Guarda) receberá a sua Feira do Queijo nos dias 25, 26 e 27 de março, em modo presencial, depois de ter decorrido nos últimos dois anos em formato digital.

A edição de 2022 do certame será realizada num local alternativo, dado que o Mercado Municipal está em obras de remodelação.

Em Gouveia (Guarda), a Feira do Queijo que este ano não se realiza no domingo de Carnaval, devido à pandemia, deverá decorrer no início de abril, em data a marcar pela Câmara Municipal.

O ciclo deste ano das Feiras do Queijo Serra a Estrela terminará em Seia (Guarda), nos dias 23, 24 e 25 de abril.