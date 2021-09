Evergrande anuncia pagamento de pequena parte da dívida

No entanto, o grupo baseado em Shenzhen está longe de estar fora de perigo, tendo em conta o montante total da dívida que ronda os 300 mil milhões de euros.



Outros reembolsos são devidos na quinta-feira e o grupo ainda não disse como planeia cumpri-los.



Os receios de um cenário semelhante do Lehman Brothers, cuja falência precipitou a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, fizeram mercados mundiais afundar nos últimos dias.



As atenções estão centradas no governo chinês, que não disse se pretende salvar o grupo privado.