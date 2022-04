Ex-bancário de Leiria que tirou um milhão a clientes condenado a seis anos e seis meses de prisão

No acórdão, datado de quarta-feira e hoje consultado pela agência Lusa, o coletivo de juízes considerou provado que o arguido, de 41 anos e residente no concelho de Leiria, praticou nove crimes de falsificação de documentos, cinco crimes de burla qualificada e oito crimes de burla informática.

O homem, que exerceu funções de administrativo na agência da Maceira, concelho de Leiria, foi ainda condenado a pagar ao banco 1.039.174,68 euros, o montante global com que esta entidade ressarciu os clientes lesados.

Segundo o documento, "no exercício das suas funções, cabia ao arguido, além do mais, a gestão de várias contas bancárias e ainda o acompanhamento das mesmas ao nível da constituição, renovação e liquidação de depósitos a prazo".

Em data não apurada, mas antes de junho de 2018, o homem "decidiu apropriar-se de dinheiro depositado em contas domiciliadas" naquela agência.

"Para evitar que a sua conduta fosse detetada e aproveitando que alguns dos clientes da referida agência bancária manifestaram o propósito de subscrever aplicações financeiras, o arguido decidiu simular a subscrição de produtos da Lusitânia Seguros, elaborando e alterando documentos que deu a assinar aos mesmos", lê-se nos factos provados.

Além disso, o homem agora condenado "alterou as moradas dos titulares das contas bancárias de onde se determinou a retirar dinheiro, modificando o código postal e o número de porta, para evitar que os mesmos recebessem os extratos bancários", e transferiu ou depositou os montantes para contas bancárias tituladas por si e pela então sua mulher.

O acórdão, que elenca o conjunto de clientes e os respetivos montantes em que foram lesados, explica que o arguido acedeu às contas bancárias "sem possuir permissão legal para o efeito, nem tão pouco autorização dos respetivos titulares".

Para concretizar os seus intentos, convenceu os vários clientes "a investir o seu dinheiro em aplicações financeiras, fazendo-os crer que trataria de toda a documentação necessária para o efeito, sem nunca ter a intenção de contratualizar tais subscrições".

"Com vista a ocultar a sua conduta e a obter aquele benefício patrimonial, o arguido elaborou vários documentos através da colagem de logótipos de uma empresa de seguros, com vista a criar a convicção de que a mobilização dos depósitos a prazo tinha sido por si efetuada a pedido do cliente, para a subscrição de aplicações financeiras", refere o documento, adiantando que também acedeu "ao sistema informático da agência e alterou as moradas de vários clientes".

O coletivo de juízes acrescentou que o Banco BIC Português "ressarciu os clientes lesados".

No acórdão lê-se ainda que o arguido, em julgamento, efetuou "confissão livre, integral e sem reservas" dos factos imputados e "referiu problemática aditiva ao jogo, com referência a apostas em resultados desportivos".

"(...) O arguido confessou aquilo que seria impossível de deixar de confessar", mas "não mereceu grande valoração por parte do Tribunal tal postura, posto qualquer outra, perante o enorme acervo documental" dos autos, "se antolharia de frágil, incongruente e desprovida de sentido", salienta o acórdão.

O coletivo de juízes sustentou, por outro lado, que "a narrativa do arguido em torno da putativa adição ao jogo `online` não surge minimamente emergente da factualidade em apreço".

"Aliás, desconhece até o Tribunal se, como alega o arguido (mas só alega), todo o elevadíssimo montante de que ilegitimamente se apropriou efetivamente foi perdido ou se estará em algum canto escondido...", acrescenta o documento.