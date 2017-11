Ex-deputado da UNITA assume cargo de administrador no maior banco angolano

Lusa06 Nov, 2017, 14:22 | Economia

Depois de manifestar o seu "profundo agradecimento" por ter sido indicado para este cargo pelo Presidente angolano, João Lourenço, o novo administrador executivo do maior banco público angolano, considerou que o programa existente para a recuperação do BPC "tem tudo para dar certo", necessitando apenas que "as pessoas colocadas tenham suficiente dedicação, lealdade patriótica e apresentem todo o seu saber para a boa concretização do programa".

"Não tenho uma varinha mágica, nós todos vamos ter que nos empenhar. A equipa é grande, foi bem escolhida, tem pessoas com valências técnicas e profissionais muito fortes e também vou fazer a minha parte, procurarei fazê-lo com tudo o que eu tenho de melhor, vou-me empenhar e espero que os outros também se empenhem e acredito que vão se empenhar todos e no final vocês irão fazer o julgamento", frisou o economista.

Fernando Heitor falava aos jornalistas no final da cerimónia de posse realizada hoje, em Luanda, liderada pelo ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, do Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

O ex-dirigente e deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido da oposição), que cessou funções com as eleições gerais de agosto último e em 2017 entrou em rutura com a liderança de Isaías Samakuva, assumiu esperar que venha a ser "uma valência grande na equipa", com vista a ultrapassar os problemas que a banca pública, em particular o BPC, atravessa neste momento.

Na sua intervenção, Archer Mangueira felicitou Fernando Heitor, sublinhando que "há desafios enormes pela frente", solicitando ao novo membro da direção do BCP "com o seu talento, saber, experiência" ajude a equipa a vencer estes desafios e tornar o banco forte que se impõe ser no conjunto das instituições financeiras angolanas.

"Desejo ao Dr. Fernando Heitor boa sorte e rápida inserção no espírito de equipa, que já está bem impregnado na instituição", realçou, expressando a certeza de que "vai, certamente, ser uma boa contribuição".