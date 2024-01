Ex-diretor executivo do Everbright detido por corrupção

Após a conclusão de uma investigação preliminar, a Procuradoria Popular Suprema anunciou, em comunicado, que ordenou a detenção de Tang Shuangning, antigo presidente do conselho de administração do grupo, "nos últimos dias".

A agência anticorrupção do Partido Comunista Chinês (PCC) já tinha anunciado a sua expulsão do partido no início de janeiro, acusando-o de uma longa lista de irregularidades, incluindo a importação de livros políticos não autorizados para a China.

A agência acusou-o também de "abandonar as suas funções", de se aproveitar do cargo para promover as suas obras de caligrafia, de utilizar fundos públicos para viajar e de aceitar vários presentes e subornos.

Acusado de "se entregar a uma vida de prazer e conforto", Tang Shuangning também "falhou na prevenção e resolução de riscos financeiros, violando assim a linha organizacional do PCC", afirmou a mesma fonte.

O sucessor de Tang como diretor do Grupo Everbright, Li Xiaopeng, foi detido no mês passado por acusações de corrupção.

Desde que chegou ao poder em 2012, o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma vasta campanha anticorrupção contra funcionários públicos e gestores de empresas estatais.