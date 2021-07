Ex-ministro das Finanças da Guiné Equatorial vai representar Banco Africano em Moçambique

"Mba Abogo é um economista experiente e respeitado, com vasta experiência de gestão no setor público, e traz uma forte experiência de trabalho com parceiros nacionais, internacionais e não governamentais", comentou o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, numa nota enviada à Lusa.

"A sua experiência e a sua perícia vão servir bem o Banco em Moçambique", acrescentou o banqueiro, apontando que o trabalho começa em 16 de agosto.

Cesar Abogo é apresentado como um "economista e um escritor com mais de 15 anos de experiência na economia dos recursos nacionais, economia do desenvolvimento, políticas públicas e negociações internacionais", e foi durante o seu mandato como ministro das Finanças que a Guiné Equatorial concluiu as negociações para um programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional, no valor de quase 300 milhões de dólares, cerca de 253 milhões de euros.

"É uma honra juntar-me ao BAD, uma instituição liderada por uma pessoa que muitos de nós consideram o `otimista-mor` em África", disse Cesar Abogo, acrescentando: "Estamos numa encruzilhada histórica para o nosso continente, e estou entusiasmado com a perspetiva de dar a minha contribuição ao BAD, a nossa principal instituição de desenvolvimento".

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos acionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.