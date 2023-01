Ex-opositor de Nuno Moita quer eleição de novo líder do PS em Coimbra

Em novembro de 2022, Nuno Moita foi reconduzido na presidência da Federação de Coimbra do PS, com 1.485 votos (65 por cento), enquanto o seu opositor, Victor Baptista, obteve 800 votos (35 por cento).

"Só há um caminho: é realizar eleições, por ser uma situação exatamente como a que se passou em Viana do Castelo", disse Victor Baptista à agência Lusa, recordando que, nesse distrito, o PS convocou eleições para líder da Federação, após a renúncia do então presidente, Miguel Alves, agora ex-secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, por ter sido acusado do crime de prevaricação.

"Nuno Moita assumiu a sua demissão de presidente da Federação de Coimbra, num ato que a sua consciência ditou. Reconheceu não ter condições políticas para dirigir a Federação. Nesta matéria, coincidimos na análise política federativa", adiantou, lembrando que a democracia portuguesa vive "um período de exigência e de escrutínio a que todos estão sujeitos".

"Ainda recentemente, fui candidato e na campanha fui informando que seria candidato a dois momentos. Mantenho a minha disponibilidade de candidatura à liderança da Federação", anunciou Victor Baptista.

Em parte, a sua posição é idêntica à do presidente da mesa da Comissão Política da Federação, Pedro Coimbra, que defendeu hoje a realização de eleições para o novo líder distrital após a demissão de Nuno Moita.

No dia 05, Nuno Moita foi condenado em tribunal a uma pena suspensa de quatro anos de prisão, por favorecimento de empresas quando era vice-presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

Entretanto, em comunicado, o PSD de Condeixa-a-Nova defendeu esta semana que Nuno Moita "não reúne condições para continuar a exercer" o mandato de presidente da Câmara, o qual "deveria, no mínimo, suspender", para poder "clarificar cabalmente esta situação nas instâncias superiores".