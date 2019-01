Partilhar o artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso Imprimir o artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso Enviar por email o artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso Aumentar a fonte do artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso Diminuir a fonte do artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso Ouvir o artigo Ex-presidente da CP critica falta de aposta do Governo na compra de comboios de longo curso