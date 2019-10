Ex-presidente das Linhas Aéreas de Moçambique detido em caso de corrupção

De acordo com a mesma fonte, no âmbito do mesmo processo, foi também detida Mia Temporário, responsável da Executive Moçambique, entidade que gere a revista de bordo da LAM, Índico.

Fonte ligada ao processo confirmou à Lusa a detenção de António Pinto.

As detenções foram ordenadas pela 7.ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sendo escassos os factos por detrás decisão judicial.