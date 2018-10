Ex-Presidente Xanana Gusmão reafirma empenho timorense em gasoduto para Timor-Leste

Lusa02 Out, 2018, 07:55 | Economia

"A ConocoPhillips e os outros parceiros da `joint-venture` sempre conheceram a preferência de Timor-Leste pelo desenvolvimento de Greater Sunrise, através de um gasoduto para Beaço, na costa sul de Timor-Leste. Timor-Leste espera trabalhar com os outros membros da `joint-venture` para desenvolver com sucesso o projeto", referiu Xanana Gusmão.

As declarações de Xanana Gusmão fazem parte de um comunicado conjunto, agora publicado, do Governo timorense e da ConocoPhillips sobre a venda a Timor-Leste de 30% de participação da petrolífera na `joint-venture` de Greater Sunrise, por um valor de 350 milhões de dólares (303 milhões de euros).

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, felicitou o acordo que "beneficia ambas as partes e deverá permitir que Timor-Leste prossiga com as discussões com os outros membros do Greater Sunrise Joint-Venture sobre o futuro desenvolvimento dos recursos de Greater Sunrise", de acordo com o mesmo comunicado.

Na mesma nota, o presidente da ConocoPhillips Austrália-Ocidente, Chris Wilson, disse que a decisão de vender a participação ocorreu depois de uma abordagem do Governo de Timor-Leste.

"Nós respeitamos a preferência do Governo de Timor-Leste em desenvolver os campos Sunrise através de uma nova instalação de GNL [gás natural liquefeito] baseada em Timor-Leste. Apesar de divergirmos quanto à proposta de opção de desenvolvimento económico, reconhecemos a importância de Sunrise para Timor-Leste e esperamos que a venda da nossa participação ao Governo permita avançar na sua visão para o desenvolvimento de Sunrise", sublinhou Wilson.

"Estamos orgulhosos do nosso importante contributo para o desenvolvimento de Timor-Leste e do nosso relacionamento com o Governo, que continuará através da nossa participação e operação do campo de Bayu-Undan", explicou.

Wilson referiu que o preço de venda negociado "recupera os custos incorridos pela ConocoPhillips em conexão com os campos de Greater Sunrise."

O comunicado adiantou que a operação do Governo está condicionada à "aprovação de fundos pelo Conselho de Ministros e Parlamento Nacional".

A operação, que poderá estar concretizada "no primeiro trimestre de 2019", necessita igualmente de aprovação dos reguladores e de passar pelo processo de opção de direitos de preferência de parceiros, indicou a petrolífera ConocoPhillips.

O consórcio de Greater Sunrise é liderado pela australiana Woodside, a operadora (com 34,5% do capital), e inclui ainda a ConocoPhillips (30%), a Shell (28,5%) e a Osaka Gas (10%).

Os campos de Greater Sunrise estão, na quase totalidade, em águas territoriais timorenses, no âmbito do novo tratado de fronteiras marítimas assinado em março com a Austrália e que está ainda para ser ratificado pelos parlamentos dos dois países.

A este valor da compra pela participação da ConocoPhillips, Timor-Leste terá que somar um valor adicional, para os custos de desenvolvimento dos campos, além do custo da operação para trazer o gasoduto para Timor-Leste e para o processamento em terra.

A comissão de conciliação da ONU que mediou entre Timor-Leste e a Austrália para fechar o novo Tratado de Fronteiras marítimas estimou que a construção de um gasoduto para Timor-Leste só terá retornos comerciais viáveis com um "subsídio direto" do Governo, ou de outra fonte, no valor de 5,6 mil milhões de dólares.

Os campos de Greater Sunrise contêm reservas estimadas de 5,1 triliões de pés cúbicos de gás e estão localizados no mar de Timor, a aproximadamente 150 quilómetros a sudeste de Timor-Leste e a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, na Austrália.