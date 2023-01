Ex-secretária de Estado do Turismo considera legítimo regresso ao setor privado

A ex-secretária de Estado do Turismo foi contratada para administradora de um dos grandes grupos de turismo a operar em Portugal.



O grupo The Fladgate Partnership detém várias marcas de vinho do Porto e tem vindo a apostar em negócios na hotelaria e restauração.



A lei refere que "os titulares de cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, pelo período de três anos, funções em empresas privadas que prossigam atividades no sector por eles diretamente tutelado".



À SIC Notícias, a ex-governante disse também estar "segura das decisões tomadas enquanto Secretária de Estado" e "das que toma na esfera privada desde que deixou o Governo".