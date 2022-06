Exceção ibérica. Empresas elétricas ainda desconhecem novas regras

Foto: Gustau Nacarino - Reuters

O travão ao preço do gás que Portugal e Espanha negociaram junto de Bruxelas entra em vigor na quarta-feira. No entanto, as operadoras elétricas estão preocupadas com as regras deste limite ibérico e com o eventual aumento dos preços da eletricidade.