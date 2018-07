Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 16,5 mil milhões

Lusa16 Jul, 2018, 10:25 | Economia

Na zona euro, as exportações para o resto do mundo recuaram 0,8% em maio, para os 189,6 mil ME, face aos 191,2 mil ME homólogos.

Já no que respeita às importações, estas atingiram em maio os 173,1 mil ME, uma subida homóloga de 0,7% (171,9 mil ME em maio de 2017).

Na União Europeia (UE), a balança comercial externa viu o seu excedente recuar para os 0,2 mil milhões de euros, face ao de 2,3 mil ME homólogos.

Em maio, as exportações da UE para o resto do mundo recuaram 2,7%, para os 160,9 mil ME e as importações diminuíram 1,4% para os 160,7 mil ME, face respetivamente, aos 165,4 mil ME e 163,0 mil ME do mesmo mês de 2017.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, as trocas comerciais dentro da zona euro estabeleceram-se nos 162,3 mil ME e entre os 28 Estados-membros nos 296,7 mil ME, uma subida homóloga de, respetivamente, 0,5% (161,5 mil ME) e 1,6% (290,1 mil ME).