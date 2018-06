Excedente da balança comercial externa da zona euro sobe para 16,7 mil milhões de euros em Abril (Eurostat)

Lusa15 Jun, 2018, 11:56 | Economia

Face ao mesmo mês de 2017, na zona euro, as exportações para o resto do mundo aumentaram 8,0% para os 182,9 mil milhões de euros (169,3 mil ME homólogos) e as importações subiram 8,1% dos 153,7 mil milhões de euros para 166,2 mil milhões de euros.

O excedente da balança comercial aumentou para os 16,7 mil milhões de euros em abril, face aos 15,7 mil milhões de euros do mês homólogo.

Considerando o acumulado de janeiro a abril, o saldo da balança comercial externa de bens foi de 64,4 mil milhões de euros, face aos 58,7 mil milhões homólogos.

No conjunto da UE, as exportações para o resto do mundo subiram 6,8% de 144,9 mil milhões de euros para os 154,8 mil milhões de euros e as importações aumentaram para os 155,9 mil milhões de euros em abril (6,6% face aos 146,3 mil milhões de euros do mês homólogo de 2017).

O défice da balança comercial recuou, assim de 1,4 mil milhões de euros para 1,0 mil milhões de euros, em termos homólogos.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, no acumulado desde janeiro, o défice do comércio externo de bens foi de 8,3 mil milhões de euros, menor do que o de 10,4 mil milhões de euros registado no período homólogo.