Excedente da Segurança Social cai para 3.190,8 ME até junho

Segundo a Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social subiu de 17.771,5 milhões para 19.606,5 milhões nos primeiros seis meses do ano, face ao mesmo período do ano passado.

No entanto, a despesa efetiva também subiu de 14.522,4 milhões de euros até junho de 2023 para 16.415,7 milhões no primeiro semestre deste ano.

Enquanto a receita subiu 10,3% face ao ano passado, a despesa subiu 13%, de acordo com a DGO.

Na síntese de execução orçamental de junho, a DGO destaca ainda, para a evolução das transferências, "os encargos com pensões e outros abonos, no regime geral da Segurança Social e no regime de proteção social convergente da Caixa Geral de Aposentações, pela atualização relativa ao valor das pensões em ambos os regimes e, no caso da Segurança Social, também por reflexo do aumento do número de pensionistas".