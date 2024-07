Excedente de comércio agroalimentar sobe em abril puxado por preços do azeite

De acordo com o mais recente relatório mensal sobre o comércio agroalimentar, hoje divulgado pelo executivo comunitário, em abril, as exportações do bloco europeu atingiram 19,8 mil milhões de euros, principalmente devido ao aumento de 62% nos preços das azeitonas e do azeite.

Os valores das exportações subiram 10% na comparação com abril de 2023, mantendo-se estáveis face a março.

Já as importações representaram 14,8 mil milhões de euros, sendo quase metade compostas por algumas categorias de produtos: café, chá, cacau e especiarias, frutas e nozes e oleaginosas e proteaginosas.

Na comparação anual, as vendas de produtos agroalimentares da UE para o resto do mundo subiram 12% e face a março cresceram 10%.