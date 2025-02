Excedente do Estado sobe para 1.672,1 milhões de euros em janeiro

"As Administrações Públicas (AP) registaram, em janeiro 2025, um saldo global positivo de 1.672,1 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 461,9 milhões de euros face ao período homólogo", lê-se no documento divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Esta evolução face a janeiro de 2024 deve-se a um crescimento da receita (11,8%) superior ao da despesa (7,3%), explica a DGO.