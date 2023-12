Excedente orçamental. Estado regista excedente de 6.387 milhões de euros até novembro

, lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

O Ministério tutelado por Fernando Medina assinala que o saldo orçamental estabilizou face ao verificado no mês anterior, registando uma melhoria de 172 milhões de euros em relação ao valor observado em outubro e de 4.306 milhões de euros face ao mesmo mês de 2022.





O excedente orçamental observado até novembro resulta de uma subida homóloga da receita efetiva, de 10,4%, acima do acréscimo de 5,8% do lado da despesa efetiva. A melhoria da receita efetiva deve-se "em grande parte" à "resiliência do mercado de trabalho".







Já o aumento da despesa efetiva, que é de 5,8%, passa a 8% "se ajustado do efeito das medidas Covid-19 e do impacto do choque geopolítico".



De acordo com o Ministério das Finanças, o impacto das medidas associadas ao choque geopolítico ascendeu, até setembro, a 2.661 milhões de euros.



Deste montante, 1.155 milhões de euros são medidas com impacto no lado da despesa. Destaca, neste ponto, "o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, incluindo o apoio para crianças e jovens e o apoio a setores de produção agrícola".



"Do lado da receita sublinha-se um impacto de cerca de 1.507 milhões de euros, com destaque para medidas de redução de tributação sobre combustíveis e alimentos", salienta o Ministério das Finanças.



O acréscimo na despesa até novembro face ao mesmo mês em 2022 continua a ser impulsionado por "salários, aquisição de bens e serviços, investimento e prestações sociais".



No comunicado, o Ministério das Finanças destaca o aumento de 7,7% nas despesas com pessoal, "refletindo as atualizações transversais remuneratórias dos trabalhadores das Administrações Públicas, o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida e o aumento do subsídio de refeição".



Destaca-se ainda "o contributo dos salários do SNS (+8,3%) e da PSP e GNR (+8,6%)".







A despesa com aquisição de bens e serviços aumentou 6,4%, tendo acelerado face ao mês anterior. Também a despesa com o investimento na Administração Central e Segurança Social cresceu 11,3%, com destaque para o aumento do investimento no Metro do Porto, na Ferrovia e no Ensino Superior, salienta o Governo.



Também a despesa com prestações sociais cresceu 14,6%, em grande parte devido à atualização do IAS e às valorizações remuneratórias. Neste âmbito, o Ministério das Finanças destaca o aumento da despesa com o subsídio famíliar a crianças e jovens, a prestação social para a inclusão, o complemento social para idosos e o pagamento do apoio às rendas.







Por fim, registou-se também o aumento de 3,7 por cento na despesa com pensões.







