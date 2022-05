Execução orçamental abril. Défice melhora 4272 milhões de euros

Comparando com o mesmo período de 2019, sem os efeitos da pandemia, o saldo melhorou em 528 milhões de euros.



Este resultado é justificado pelo Ministério das Finanças com a melhoria da atividade económica e do mercado de trabalho e com a redução dos encargos associados às medidas de prevenção e combate à Covid-19.



A receita cresceu 15% e a despesa baixou 1,8%.