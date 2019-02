Execução orçamental com saldo positivo de 1542 milhões em janeiro

Carlos Santos Neves - RTP26 Fev, 2019, 18:13 / atualizado em 26 Fev, 2019, 18:46 | Economia

“A execução orçamental de janeiro em contabilidade pública das Administrações Públicas registou um saldo de 1542 milhões de euros, representando uma melhoria de 751 milhões de euros face a 2018”, lê-se numa nota emitida esta terça-feira pelo Ministério das Finanças, a preceder a publicação da síntese de execução orçamental por parte da Direção Geral do Orçamento.



O saldo global, ainda segundo o gabinete de Mário Centeno, assenta num crescimento da receita em 10,4 por cento; a despesa decresceu 1,9 por cento.



O Ministério salienta que “a execução de janeiro é ainda pouco representativa” e que se encontra “influenciada por efeitos que afetam” a comparação com 2018, embora não tenham “impacto na ótica das contas nacionais”.



“O impacto na receita fiscal do alargamento a janeiro de 2019 do prazo de pagamento de impostos nas tesourarias de finanças no valor de 263 milhões de euros, o pagamento em 2018 de juros de swaps no valor de 269 milhões de euros e um efeito temporário na despesa com pensões da Caixa Geral de Aposentações constituem exemplos destes efeitos”.

Receita fiscal

Relativamente à receita fiscal, regista-se um crescimento de 20,3 por cento, sob a influência do “alargamento do prazo de pagamento de impostos como o ISP e o imposto do tabaco”.



“A receita destes impostos referente a janeiro é registada, em contas nacionais, em 2018”, enfatizam as Finanças.



“Se expurgarmos a evolução destes dois impostos, a receita fiscal cresceu 12,8 por cento devido ao aumento da receita do IVA (15,9 por cento), IRS (7,6 por cento) e do IRC (84,4%) devido ao desempenho da economia”.



A receita decorrente das contribuições para a Segurança Social subiu 7,3 por cento, “em resultado do forte crescimento do emprego”.



“A evolução da receita destes impostos e contribuições sociais, em que não existiu nenhum aumento de taxas entre 2018 e 2019, reflete o dinamismo da economia e do mercado de trabalho, que manteve uma aceleração ao longo de 2018 e dá indicações de continuar em 2019”, advoga o Ministério.

Despesa

No capítulo da despesa, as Finanças escrevem que o crescimento é “explicado” pelo Serviço Nacional de Saúde, pelos gastos com pessoal e pelas prestações sociais.



“A despesa primária cresceu 2,6 por cento explicada em grande medida pelo forte aumento da despesa do SNS (+3,2 por cento)”, lê-se no mesmo comunicado.



“A despesa com salários cresceu 5,2 por cento, refletindo o descongelamento das carreiras, sendo particularmente expressivos os crescimentos na Educação (5,9 por cento) e Saúde (11,1 por cento)”, anota em seguida o Ministério das Finanças.



O comportamento da despesa é ainda explicado “pelas despesas com prestações sociais (nove por cento), destacando-se o forte aumento da despesa com o subsídio por doença (29,5 por cento), ação social (5,7 por cento) e da prestação social para a inclusão (37,1 por cento)”.



A despesa com as pensões da Segurança Social aumentou cinco por cento. Com as pensões da Caixa Geral de Aposentações, subiu 1,8 por cento, “refletindo o facto de a grande maioria dos pensionistas ter aumentos superiores à inflação e do aumento extraordinário de pensões em 2019 ter ocorrido logo no início do ano”.