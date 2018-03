Execução orçamental com saldo positivo de 231 milhões

RTP27 Mar, 2018, 17:12 | Economia

De acordo com a nota do gabinete do ministro das Finanças, a melhoria da execução orçamental face ao período homólogo é “explicada por um crescimento da receita (4,7%) superior ao da despesa (2,8%)”, sendo que, “no mesmo período, o excedente primário ascendeu a 1999 milhões de euros, tendo aumentado 482 milhões de euros relativamente a 2017”.



Referem os serviços das Finanças que a evolução da receita acompanha “a evolução favorável da atividade económica e do emprego. Até fevereiro, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 8,1%, tendo-se ainda observado um crescimento dos reembolsos de 20%, representando mais 230 ME”.



Em termos de impostos, a contribuição do “IVA aumentou 5,5%, acompanhada pelo crescimento no IRS e IRC”, tendo a receita beneficiado também “do comportamento do mercado de trabalho, visível no forte crescimento de 7,6% das contribuições para a Segurança Social”.



No que diz respeito à despesa, esta evoluiu “em linha com os compromissos assumidos no OE 2018” enquanto “a despesa no SNS [Serviço Nacional de Saúde] atinge máximos do período pré-troika.



O comunicado do MF aponta o acréscimo de despesa de 4,3% no setor da saúde “bastante acima do orçamentado”, com as contas do ministério a referirem que, “entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, a despesa no SNS aumentou 13,3 %”.



A comunicação do gabinete de Mário Centeno refere ainda que a despesa das Administrações Públicas aumenta 2,8%, “um crescimento mais reduzido devido ao fim do pagamento do subsídio de natal em duodécimos e por ainda não se ter materializado integralmente o efeito do descongelamento das carreiras”.