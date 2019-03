Execução orçamental: crescimento económico fez aumentar receita fiscal

RTP27 Mar, 2019, 17:17 / atualizado em 27 Mar, 2019, 18:21 | Economia



Um comunicado do Ministério das Finanças refere que o saldo positivo da execução orçamental das Administrações Públicas atingiu 1.301 milhões de euros (ME), e que essa melhoria se deveu a um crescimento de 10,7% no lado da receita, que foi superior ao crescimento de 2,7% no lado da despesa.





Para interpretar estes dados, o comunicado relaciona o crescimento da receita com o da atividade económica e do emprego.





A receita fiscal, observa-se, cresceu 13,7%, "influenciada pelo bom desempenho da economia e pelo alargamento do prazo de pagamento de impostos, como o ISP e o Imposto do Tabaco". Isto, apesar de ter ocorrido uma redução de impostos, por via da reforma do IRS e da redução de várias taxas de IVA - que não impediram a receita do IRS de aumentar 7,0%, a do IRC 33,1% e a do IVA 17,6%.





Paralelamente, também as contribuições para a Segurança Social aumentaram em 8,3%.







Do lado da despesa, o crescimento da despesa primária em 5,2% situou-se principalmente no Serviço Nacional de Saúde, em "despesas com pessoal, investimento público e prestações sociais", em parte tratando de regularizar dívidas de anos anteriores.