Execução orçamental. Défice até julho com melhoria de 1,6 mil milhões de euros

“O défice até julho das Administrações Públicas ascendeu a 6.840 ME em contabilidade pública, representando uma melhoria de 1.631 ME face ao período homólogo”, refere o Ministério em comunicado.



Este desagravamento do défice resulta do acréscimo de oito por cento da receita, o que pode ser explicado por três fatores, de acordo com o gabinete de João Leão: a “retoma da atividade económica derivada do desconfinamento”, o “efeito base associado ao 2º trimestre de 2020” e ainda aos “efeitos temporários derivados do diferimento do pagamento de impostos”.





A "reabertura da atividade económica tem efeito positivo na melhoria do défice", sublinha o gabinete no comunicado que antecede a divulgação da execução orçamental pela Direção-Geral do Orçamento.

Despesa com apoios a famílias e empresas ultrapassa valor de 2020

Ainda segundo o Ministério das Finanças, a despesa primária cresceu 5,4 por cento, refletindo as medidas extraordinárias de apoio à economia. Uma dessas medidas foi a de apoio às empresas e famílias, cujo valor atingiu os 4212 milhões de euros, “ultrapassando o valor executado em todo o ano 2020 (3546 ME)”.



Já os apoios a cargo da Segurança Social ascenderam a 1423 milhões de euros, representando cerca de 88 por cento do total executado em todo o ano de 2020 e ultrapassando “significativamente” o valor orçamentado para 2021 (776 milhões de euros).



“Destacam-se os apoios ao emprego (840ME), os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores (350 ME) e os subsídios por doença e isolamento profilático (142 ME)”, esclarece o Ministério.

Apoios às empresas a fundo perdido superam os 2000 ME

Os apoios a empresas a fundo perdido para suportar custos com trabalhadores e custos fixos atingiram, em julho deste ano, os 2087 milhões de euros, valor superior em 678 milhões de euros face à execução de todo o ano de 2020 (1409 milhões de euros).



“Nos apoios às empresas destaca-se o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (473 ME) e o lay-off simplificado (367 ME). Ainda no âmbito das medidas de apoio aos custos com trabalhadores, o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial atingiu os 251 ME”, explica o comunicado das Finanças.



As medidas de apoio do lado da receita ascenderam a 485 ME, destacando-se sobretudo “a isenção da TSU e o diferimento de pagamento de impostos, medidas que constituem um apoio à tesouraria das empresas e ao rendimento das famílias”.