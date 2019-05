Execução orçamental. Défice cai para 1259 milhões até abril

RTP27 Mai, 2019, 16:29 / atualizado em 27 Mai, 2019, 17:05 | Economia

“A execução orçamental das Administrações Públicas (AP) até abril, em contabilidade pública, registou um défice de 1259 milhões de euros (ME), representando uma melhoria de 786 milhões de euros face a 2018”, lê-se num comunicado do Ministério das Finanças - a anteceder a publicação da síntese de execução orçamental por parte da Direção-Geral do Orçamento.



Segundo o Ministério de Mário Centeno, este comportamento resultou do crescimento da receita em 4,5 por cento e da despesa em 1,1 por cento, ao passo que a despesa primária cresceu 1,7 por cento.





A despesa com salários cresceu 4,7 por cento, a espelhar o descongelamento de carreiras, “destacando-se os crescimentos expressivos na despesa com professores (4,3 por cento) e profissionais de saúde (6,1 por cento), superiores ao verificado nas restantes áreas”.





A despesa pública é também justificada pela "regularização de dívidas de anos anteriores" do Sistema Nacional de Saúde (SNS), assim como pelo aumento das prestações sociais, "em particular o forte aumento da despesa com a Prestação Social para a Inclusão", que se situou nos 40,5 por cento.





Já a despesa com pensões da Segurança Social aumentou 4,7 por cento.







Por outro lado, o comunicado do Ministério das Finanças adianta que "a receita de contribuições para a Segurança Social" aumentou 8,4 por cento, como resultado do aumento do emprego no país.







É também referido o "elevado crescimento do investimento público", em especial na Administração Central, onde este crescimento foi de 41,1 por cento. Dessa percentagem, uma larga fatia diz respeito aos transportes, nomeadamente à CP e Metropolitano de Lisboa, que cresceram 65 e 132 por cento, respetivamente.