Execução orçamental. Défice cai para 637 milhões até maio

RTP28 Jun, 2019, 14:33 / atualizado em 28 Jun, 2019, 15:15 | Economia

Em comunicado, a anteceder a publicação da síntese de execução orçamental, a cargo da Direção-Geral do Orçamento, o gabinete de Mário Centeno atribui a melhoria do défice das administrações públicas ao desempenho da economia.“A execução orçamental até maio, os resultados do primeiro trimestre em contas nacionais divulgados pelo INE e o efeito das medidas temporárias para 2019 permitem antecipar a viabilidade do cumprimento do objetivo de 0,2 por cento do PIB previsto para o défice”.



“A execução orçamental das Administrações Públicas até maio, em contabilidade pública, registou um défice de 637 milhões de euros, representando uma melhoria de 1573 milhões de euros face a 2018”, escrevem as Finanças.



O Ministério aponta a subida da receita, a quebra do desemprego e o consequente reforço das contribuições para a Segurança Social – as receitas com estas contribuições cresceram 8,6 por cento nos primeiros cinco meses do ano.



A receita cresceu 6,5 por cento. Ou seja, excedeu em mais de cinco vezes o aumento da despesa, que foi de 1,2 por cento.



Na mesma nota, o Ministério das Finanças aponta o que considera ser “a viabilidade do cumprimento do objetivo de 0,2 por cento” do défice em 2019, levando em linha de conta não só a execução agora conhecida, mas também os números do primeiro trimestre, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, e as “medidas temporárias”.

Receita fiscal

No capítulo da receita obtida através dos impostos, o Ministério das Finanças aponta um crescimento de 9,8 por cento, “com destaque para o aumento do IVA de 9,1 por cento e do IRS de 7,5 por cento”.



Quanto à despesa primária, sem juros, regista-se um aumento de 1,7 por cento, sob influência da regularização de dívidas a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde. Excluído este fator, o crescimento seria de 3,1 por cento.



A despesa com salários aumentou, por seu turno, 4,3 por cento. Já a despesa com prestações sociais cresceu 4,2 por cento, ao passo que os gastos com pensões subiram 5,1.

Excedente

Na passada segunda-feira, o INE confirmou que o Estado teve, até março, um excedente orçamental de 0,4 por cento do Produto Interno Bruto em contabilidade nacional, aquela que é tida em conta por Bruxelas. No período homólogo, o défice era de um por cento.



O saldo das Administrações Públicas cifrou-se, nos primeiros três meses deste ano, em cerca de 178,5 milhões de euros.



Nas previsões que enquadram o Orçamento do Estado, o Governo estima para este ano um défice de 0,2 por cento do PIB, numa redução de três décimas por comparação com 2018. Cálculo que é acompanhado pelo Fundo Monetário Internacional.



O Conselho das Finanças Públicas espera para 2019 um défice de 0,3 por cento, a Comissão Europeia aponta para 0,4 e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê 0,5 por cento.



c/ Lusa