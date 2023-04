Execução orçamental destaca excedente de 2.300 milhões de euros

Num comunicado divulgado em 31 de março, o Ministério das Finanças disse que “a melhoria do saldo orçamental nos primeiros meses do ano resulta de um acréscimo da receita de 6,4%, e de uma redução da despesa efetiva de 1,1%”.Segundo a DGO, “as despesas com pessoal aumentaram 5,4% em fevereiro de 2023 face ao período homólogo de 2022”, sendo que “este aumento reflete a atualização transversal remuneratória dos trabalhadores das Administrações Públicas, bem como o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida”.Já “a receita fiscal e contributiva arrecadada até fevereiro de 2023 aumentou 8,6% face ao mesmo período de 2022, destacando-se a evolução no IRS (+14,7%) e no IVA (+5,4%)”, indicando que “o bom momento do mercado de trabalho é também evidente no crescimento das contribuições para a Segurança Social (+11,4%)”.