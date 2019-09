Execução orçamental. Estado regista excedente de 402 milhões de euros até agosto

RTP26 Set, 2019, 16:04 / atualizado em 26 Set, 2019, 16:04 | Economia

“A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas até agosto registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018, atingindo pela primeira vez neste período um saldo positivo de 402 milhões de euros”, indica o Ministério das Finanças.



Esta melhoria é explicada por um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%.



O Ministério das Finanças adianta ainda que “o valor do saldo orçamental em contabilidade pública”, ou seja, a que é tida em conta na síntese de execução orçamental, “é beneficiado por efeitos que não têm impacto no apuramento das contas nacionais”, na ordem dos 400 milhões de euros.



Em concreto, sobre o crescimento da receita, o Governo atribui esta evolução ao “crescimento da atividade económica e do emprego”.



“A receita fiscal cresceu 4,4%, com destaque para o aumento do IVA em 8,1% e do ISP em 9,5%, apesar da redução das taxas de vários impostos”, lê-se no comunicado.



O IRS teve um aumento no número de escalões e do mínimo de subsistência, o IVA, com a “diminuição da taxa de vários bens e serviços”, e o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), com a redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos.



“A dinâmica da receita é essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia”, lê-se no documento do Ministério das Finanças, onde também é indicado que o “comportamento favorável do mercado de trabalho” se traduz na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, que cresceram 8,6% até agosto.



Quanto ao crescimento da despesa pública, é explicado pelo aumento da despesa com a saúde, prestações sociais e investimento público.



“A despesa primária cresceu 4%, influenciada pelo forte crescimento da despesa do Serviço Nacional de Saúde em 5,2%, atingindo “máximos históricos”.



Também a despesa com salários aumentou 4,7%, refletindo “o processo faseado de descongelamento de carreiras entre 2018 e 2020”. O Governo dá destaque ao “crescimento expressivo na despesa com professores (3,9%) e profissionais de saúde (6,9%)”.



É também mencionado o aumento na despesa com pensões da Segurança Social, com mais 5,4%, o que, para o Executivo, reflete “o facto de a generalidade dos pensionistas ter aumentos nas pensões e de a grande maioria ter aumentos superiores à inflação pelo segundo ano consecutivo, o que acontece pela primeira vez na última década”.



Acresce também o impacto dos dois aumentos extraordinários de pensões, ocorridos em agosto de 2018 e em janeiro de 2019, de acordo com o comunicado.



“A evolução da despesa é também explicada pelo crescimento das prestações sociais (4,5%), em particular o forte aumento da despesa associada ao abono de família (10,6%) e à Prestação Social para a Inclusão (27,4%)”, lê-se na nota enviada à comunicação social.



Para o gabinete do ministro das Finanças, merece ainda referência o “significativo crescimento do investimento público na Administração Central”, de 24%, excluindo PPP, e destaca-se também “o investimento no sector dos transportes”, sobretudo nos casos da CP (79%) e Infraestruturas de Portugal (26%).



O documento do Governo salienta ainda a diminuição dos pagamentos em atraso em 208 milhões de euros, situação verificada sobretudo nos hospitais públicos, com uma redução de 186 milhões de euros.