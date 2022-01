Executivo de Moedas (PSD) prevê convergência para aprovar orçamento de Lisboa para 2022

"Na auscultação que fizemos a todos os partidos políticos da oposição, reuniões que começaram há cerca de um mês, mais precisamente no dia 09 de dezembro com o PS, tivemos a oportunidade de ouvir e de considerar as preocupações que nos foram sinalizadas", indicou o também vereador das Finanças, na apresentação da proposta de orçamento municipal de Lisboa para 2022, que decorreu nos Paços do Concelho, e que prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros.

Este é o primeiro orçamento municipal do mandato 2021-2025, sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas, que governa sem maioria absoluta.

Sobre as preocupações levantadas pelos partidos da oposição e consideradas na proposta, Filipe Anacoreta Correia disse que se destacam as áreas da habitação, dos transportes, da educação e da saúde.

Em relação à habitação, "é intenção deste executivo reforçar o investimento nesta área, o que alcançará não apenas com este orçamento, mas também à medida que as disponibilidades financeiras o permitam", apontou o vereador das Finanças, referindo que em 2022 a verba prevista para esta área é de 116,2 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 30,9 milhões euros face aos 85,3 milhões de euros estimados em 2021 (+36%).

Sobre os programas de habitação em vigor, inclusive Renda Acessível, o vice-presidente da autarquia adiantou que "são para continuar", destacando as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como uma oportunidade para reforçar o investimento nesta área, revelando que, com este instrumento de financiamento comunitário, o município de Lisboa "já recebeu mais de 32 milhões de euros que estão inscritos no orçamento para 2022".

Para diversificar a mobilidade, o orçamento para 2022 prevê "um franco crescimento: de 82 milhões de euros em 2021 aumenta para 102,7 milhões de euros", o que significa um acréscimo de 20,7 milhões de euros (+25%), em que se inclui a medida de transportes públicos gratuitos para menores de 23 anos e maiores de 65 anos.

Já o investimento em creches e outros equipamentos de educação deverá também aumentar, passando dos 25 milhões de euros em 2021 para 42,5 milhões de euros em 2022, o que representa mais 17,5 milhões de euros (+70%), segundo os dados apresentados.

Sobre a viabilização do orçamento, Filipe Anacoreta Correia defendeu que a proposta "concilia aquilo que é a herança, o legado comprometido da câmara do passado, com a aspiração de mudança e de novidade", em que foram consideradas as preocupações das restantes forças políticas que integram o executivo municipal e, simultaneamente, "a aspiração de mudança dos lisboetas que foi expressa também nas urnas".

"O mandato que nos foi confiado exige-nos um espírito de diálogo e de compromisso, assim como exige a todas as forças políticas. No momento de apresentação deste orçamento temos a noção que é o orçamento certo, o orçamento possível e um orçamento que abre esperança, permite responder às exigências do presente, do contexto pandémico em que nos encontramos, mas também sobretudo olhar para o futuro, para a frente e representar também a expectativa, a ambição, a vontade de ir mais além, servindo a cidade de Lisboa", declarou o vice-presidente da autarquia.

Acreditando na viabilização da proposta, o vereador das Finanças referiu que este é "um orçamento que é de convergência, em que acima das questões partidárias [...] coloca o interesse dos lisboetas, num entendimento bastante amplo e bastante vasto em áreas que são fulcrais para o futuro da cidade".

"Não vemos razões para que haja divergências de fundo", frisou Anacoreta Correia, manifestando disponibilidade para continuar a trabalhar com os partidos da oposição para encontrar soluções de convergência, porque "os lisboetas não compreenderiam" que esta proposta de orçamento fosse rejeitada, uma vez que a mesma prevê o crescimento do investimento em áreas como a habitação, os transportes públicos e a saúde.

Sob a liderança do PS, a Câmara de Lisboa aprovou o orçamento municipal para 2021, de 1,15 mil milhões de euros, menos 11% em relação a 2020 (1,29 mil milhões), com os votos favoráveis do PS e do BE (que teve um acordo de governação do concelho) e os votos contra das restantes forças políticas (CDS-PP, PSD e PCP).

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que conseguiu 34,25% dos votos, retirando a autarquia ao PS, que liderou o executivo autárquico da capital nos últimos 14 anos.

Fernando Medina tinha-se recandidatado pela coligação "Mais Lisboa" (PS/Livre).

A coligação "Novos Tempos" conseguiu sete vereadores, a coligação "Mais Lisboa" obteve também sete vereadores, a CDU (PCP/PEV) dois e o BE conseguiu um mandato.